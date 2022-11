Coupe du Monde 2022 : Les notes du Portugal contre l'Uruguay

La rédaction

Après avoir battu le Ghana, le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est frotté à l'Uruguay de Luis Suarez et d'Edinson Cavani ce lundi soir. Et les hommes de Fernando Santos se sont imposés 2-0, validant ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Voici les notes des Portugais après cette victoire convaincante.