Coupe du monde 2022 : Les énormes confidences du clan Hakimi

Aujourd'hui au PSG et international marocain, Achraf Hakimi est considéré comme l'un des meilleurs au poste d'arrière droit. Mais voilà que toute cette carrière aurait pu être bien différente. En effet, dans sa jeunesse, Hakimi a dû faire ses choix importants qui l'ont mené là où il en est actuellement. Son père a d'ailleurs fait certaines révélations à ce sujet.

A 24 ans, Achraf Hakimi a déjà une carrière bien remplie. Aujourd'hui au PSG, il a joué pour l'Inter Milan, le Borussia Dortmund et le Real Madrid, où il a été formé. Pour ce qui est de sa carrière internationale, il compte 59 sélections avec le Maroc, où il est aujourd'hui l'une des stars des Lions de l'Atlas. Hakimi est d'ailleurs l'un des hommes forts de l'épopée du groupe de Walid Regragui au Qatar pour la Coupe du monde. Une belle carrière qui aurait toutefois pu connaitre un destin différent il y a quelques années de cela.

Hassam Hakimi, père d'Achraf, s'es confié au micro d' El Larguero . L'occasion pour lui de faire certaines révélations sur la jeunesse du joueur du PSG et comment il a snobé l'Atlético de Madrid pour attendre le Real Madrid. « Nous vivions à Getafe. La première année, il allait à l'école à côté de la maison. Là-bas, il a fait des essais pour l'Atlético de Madrid, qui voulait le recruter. Ils ont offert un contrat, mais nous avons dit non car cette semaine, nous avions un rendez-vous avec le Real Madrid. Je préférais qu'il signe avec le Real Madrid », a-t-il ainsi expliqué.

