Coupe du monde 2022 : L’Équateur accroche les Pays-Bas mais perd Valencia

Après avoir ouvert le score grâce à Cody Gakpo, les Pays-Bas ont logiquement été tenus en échec ce vendredi par l’Équateur (1-1), qui a dominé toute la rencontre et qui peut espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

Espérant enchaîner après leur succès face au Sénégal en début de semaine, les Pays-Bas pensaient avoir fait le plus dur face à l’Équateur en ouvrant le score grâce à Cody Gakpo (6'), auteur d’une frappe puissante du gauche à l'entrée de la surface se logeant dans la lucarne de Hernán Galindez, mais les hommes de Gustavo Alfaro ont su se relancer. Après une fausse joie avant la mi-temps avec un but signalé hors-jeu (45+3’), l’Équateur a logiquement égalisé au retour des vestiaires grâce à Enner Valencia (49’). Un score qui n’évoluera plus en seconde période alors que les Néerlandais ont souffert jusqu’à la fin (1-1). L’Équateur jouera sa qualification face au Sénégal lors de la dernière journée du groupe A, possiblement sans Enner Valencia, touché au genou, sorti en larmes sur civière. Avec ce résultat, le Qatar est de son côté officiellement éliminé de son Mondial avant d'affronter les Pays-Bas.