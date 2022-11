Coupe du Monde 2022 : Le Sénégal s’impose, le Qatar prend la porte

La rédaction

Ce vendredi, le pays hôte de la Coupe du monde disputait son deuxième match dans la compétition. Opposé au Sénégal, le Qatar s’est inclinée pour la deuxième fois en deux matchs (1-3). Malgré un but de Mohammed Muntari à un peu plus de dix minutes de la fin de la rencontre, les Qataris sont quasiment éliminés du Mondial 2022.