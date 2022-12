Coupe du monde 2022 : Bourreau de l’équipe de France, il reçoit un énorme message pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Malgré une défaite en ouverture de la Coupe du monde, l’Argentine a su se réinventer et inverser la tendance. L’Albiceleste est allée au bout et s’est imposée contre l’équipe de France aux tirs au but. Lionel Scaloni, le grand artisan de ce succès, devrait rester le sélectionneur comme l’a affirmé le président de la fédération argentine.

Lorsqu’il a pris les commandes de l’Argentine, Lionel Scaloni était conscient du chantier qui se présentait face à lui. Mais le technicien argentin n’a pas reculé et le résultat en valait le coup. Vainqueur de la Copa America en 2021, Scaloni vient d’offrir à l’Argentine sa troisième Coupe du monde, 36 ans après la dernière.

Scaloni est parti pour rester

Tombeur de l’équipe de France en finale, Lionel Scaloni devrait être conforté à son poste de sélectionneur. Le prochain objectif pour l’Albiceleste, c’est de conserver son titre en Copa America.

« Je ne doute pas qu'il continuera »