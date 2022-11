Coupe du monde 2022 : Batshuayi offre la victoire à la Belgique face au Canada

Pierrick Levallet

Première réussie pour la Belgique dans ce Mondial au Qatar. Les Belges se sont imposés face au Canada ce mercredi (1-0). Grâce à Michy Batshuayi, les hommes de Roberto Martinez ont pris la tête du groupe F.

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde au Qatar, tout s’est presque passé comme prévu pour la Belgique. La sélection de Roberto Martinez s’est imposée 1-0 face au Canada grâce à un but de Michy Batshuayi. Les hommes de John Herdman, eux, peuvent avoir des regrets avec le penalty manqué d’Alphonso Davies. Suite au match nul entre la Croatie et le Maroc plus tôt ce mercredi, la Belgique a pris la tête de ce groupe F.