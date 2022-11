Avant la Coupe du monde, la Tunisie s’offre l’Iran

La rédaction

Pour la Tunisie, la Coupe du monde débutera le 22 novembre prochain avec une rencontre face au Danemark. Dans le même groupe que la France, l’équipe menée par Wahbi Khazri a d’ailleurs soigné sa préparation avant de débarquer au Qatar. Ce mercredi, les Lions de Carthage se sont imposés face à l’Iran.

Alors la Tunisie et l’Iran disputeront la Coupe du monde dans quelques jours, les deux nations s’affrontaient ce mercredi en guise d’ultime répétition avant d’entamer leur campagne au Qatar. Et ce sont les Lions de Carthage qui se sont imposés. Une victoire (2-0) acquise grâce à des buts de Naim Sliti et Ali Abdi. Rendez-vous maintenant le 22 novembre contre le Danemark pour la Tunisie. Pour l’Iran, les débuts seront le 21 novembre contre l’Angleterre.