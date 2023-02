Quiz spécial OM-PSG, avant leur choc en Coupe de France

La rédaction

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontent cette semaine en Coupe de France. Les deux clubs ont une histoire commune importante dans cette compétition. Le PSG et l'OM ont en effet remporté plusieurs fois ce trophée au fil des années. Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur la rivalité entre l'OM et le PSG en Coupe de France.

C'est à Marseille qu'aura lieu le choc de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor accueille PSG de Christophe Galtier. En forme ces dernières semaines, l'OM peut espérer s'imposer contre son plus grand rival et s'ouvrir une voie royale vers le sacre dans cette compétition qui a marqué son histoire.

Galtier a éliminé le PSG l'an dernier

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du club, le Paris Saint-Germain s'est souvent imposé dans cette compétition. Mais l'an dernier, les Parisiens, entraînés par Mauricio Pochettino avaient échoué en huitième de finale de la compétition contre l'OGC Nice, alors coaché par Christophe Galtier. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont à coeur de renouer avec le succès dans cette compétition, devenue une tradition pour le PSG au fil des ans. Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances avec ce quiz spécial OM-PSG en Coupe de France.