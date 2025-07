Clash contre Mbappé : Rothen se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à tacler régulièrement Kylian Mbappé dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen fait aujourd'hui partie des détracteurs régulier de la star du Real Madrid dans le paysage médiatique français. Un traitement qui semble d'ailleurs particulièrement irriter Pierre Ménès, et ce dernier n'a pas manqué de charger Rothen en dénonçant un acharnement sur Mbappé.

C'est un fait, Kylian Mbappé ne jouit pas aujourd'hui d'une grosse cote de popularité en France, et notamment chez les fans et les anciens joueurs emblématique du PSG. C'est notamment le cas pour Jérôme Rothen, qui anime son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport et qui est devenu, au fil des années, un fidèle détracteur du capitaine de l'équipe de France. Et de son côté, Pierre Ménès ne digère pas ce comportement de la part de Rothen et le fait savoir dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Il a passé son année à vomir sa bile sur Mbappé » Selon lui, Kylian Mbappé est victime d'un acharnement dans le médias français : « Une Vendetta permanente dont le chevalier servant numéro un est Jérôme Rothen, qui a passé son année à vomir sa bile sur Mbappé dans son émission sur RMC alors qu’il lui faisait des lipèdes dans tous les sens lorsqu’il essayait de décrocher une interview qu’il a finalement décrochée. Alors est-ce qu’il est au service du PSG pour décrédibiliser l’attaquant français ? C’est possible. En tout cas son commentaire sur DAZN, chaîne sur laquelle il a aussi gerbé toute la saison, mais pour prendre un petit bifton ça ne l’a pas gêné d’y aller, où finalement il n’a quasiment parlé que de lui pendant le match PSG-Real Madrid a démontré de façon éclatante que j’avais raison à son sujet », annonce Pierre Ménès.