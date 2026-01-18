Clash avec un ministre : La réponse cash de Karim Benzema !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de sa carrière, Karim Benzema s’est retrouvé au coeur de nombreuses polémiques. L’actuel attaquant d’Al-Ittihad avait notamment été pris pour cible par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. A cela, d’autres histoires se sont ajoutées. Forcément, ça a laissé une trace chez Benzema comme il a pu le faire savoir.

Les polémiques avec Karim Benzema ont été nombreuses au cours des dernières années. Entre l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’histoire de La Marseillaise ou encore son clash avec Gérard Darmanin, qui l’avait accusé d’avoir un lien avec les Frères Musulmans, le joueur d’Al-Ittihad n’a pas vécu des moments très joyeux. De quoi le blesser !

« Bien sûr que ça blesse » Récemment invité sur LCI, Karim Benzema a été interrogé sur toutes les polémiques dont il a pu faire l’objet. C’est ainsi que l’ancien du Real Madrid a notamment répondu : « Est-ce que j’en ai gardé une blessure ? Bien sûr que ça blesse. On a la maman, le papa, la famille, les enfants. C’est compliqué. C’est un terrain très compliqué. Mes proches et les personnes que je connais me connaissent très bien, ils savent comment je suis ».