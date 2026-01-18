Clash avec un ministre : La réponse cash de Karim Benzema !

Tout au long de sa carrière, Karim Benzema s’est retrouvé au coeur de nombreuses polémiques. L’actuel attaquant d’Al-Ittihad avait notamment été pris pour cible par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. A cela, d’autres histoires se sont ajoutées. Forcément, ça a laissé une trace chez Benzema comme il a pu le faire savoir.
Les polémiques avec Karim Benzema ont été nombreuses au cours des dernières années. Entre l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’histoire de La Marseillaise ou encore son clash avec Gérard Darmanin, qui l’avait accusé d’avoir un lien avec les Frères Musulmans, le joueur d’Al-Ittihad n’a pas vécu des moments très joyeux. De quoi le blesser !
« Bien sûr que ça blesse »
Récemment invité sur LCI, Karim Benzema a été interrogé sur toutes les polémiques dont il a pu faire l’objet. C’est ainsi que l’ancien du Real Madrid a notamment répondu : « Est-ce que j’en ai gardé une blessure ? Bien sûr que ça blesse. On a la maman, le papa, la famille, les enfants. C’est compliqué. C’est un terrain très compliqué. Mes proches et les personnes que je connais me connaissent très bien, ils savent comment je suis ».
« Les mauvaises langues, ça ne va jamais changer »
« Ma ligne de conduite c’est la même, j’ai tout le temps été respectueux envers tout le monde et ça va continuer. Le reste, je regarde devant moi, je prends soin des gens et de ma famille. Les mauvaises langues, ça ne va jamais changer, il faut se battre, ne rien lâcher », a poursuivi Karim Benzema.