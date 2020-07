Foot - Chelsea

Chelsea : Olivier Giroud s'enflamme pour la fin de saison de Chelsea !

Publié le 26 juillet 2020 à 22h20 par La rédaction

Suite à sa victoire 2-0 face à Wolverhampton, Chelsea a réussi à accrocher une belle 4e place de Premier League, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Et Olivier Giroud n’a pas manqué de réagir à cette grande nouvelle…