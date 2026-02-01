«C’est plus que du football» : Le nouveau projet de Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

La renommée de Kylian Mbappé n’est plus à faire. Superstar du Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le champion du monde 2018 est également propriétaire du SM Caen. L’attaquant de 27 ans a d’ailleurs prévu d’organiser un nouveau projet dans les prochaines semaines.

Kylian Mbappé a une énorme influence sur le football en France. Il faut dire que la renommée de l’attaquant de 27 ans n’est plus à faire ni à démontrer. Le capitaine de l’équipe de France est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il est d’ailleurs sans aucun doute le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. En parallèle de sa carrière de footballeur, le natif de Bondy est également propriétaire du SM Caen, qui évolue en National.

Kylian Mbappé a le même défaut que Zinedine Zidane ? https://t.co/QKeCbT0tf8 — le10sport (@le10sport) February 1, 2026

Un stage Mbappé prévu en avril dans l’Orne Et Kylian Mbappé semble d’ailleurs avoir prévu un nouveau projet. D’après les informations de Actu.fr, un stage Mbappé devrait être organisé à Caen et Flers du 13 au 17 avril 2026. Cette semaine sera prise en charge dans sa globalité par la fondation Inspired by Kylian Mbappé. 30 enfants (15 filles et 15 garçons) auront la chance d’y participer. Du lundi au jeudi, le stage sera encadré par les éducateurs à Flers. Le vendredi se déroulera en revanche à Caen avec l’ensemble des 14 clubs partenaires. 420 jeunes seront alors réunis.