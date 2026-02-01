CAN 2025 : «Quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j’ai pleuré»

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations en battant le pays hôte, le Maroc, en finale. Une rencontre marquée notamment par le penalty manqué par Brahim Diaz qui avait tenté une panenka. En marquant, le joueur du Real Madrid aurait pourtant pu offrir la victoire aux Lions de l’Atlas. Une situation qui en a fait pleure plus d’un…
A domicile, le Maroc rêvait de remporter la CAN. Brahim Diaz avait d’ailleurs la balle de titre en bout de ses pieds. En effet, au bout du temps additionnel, au terme d’une vive polémique, le joueur du Real Madrid avait un penalty à tirer. En marquant, Brahim Diaz aurait offert le titre au Maroc, mais voilà qu’en manquant sa panenka, il a envoyé les deux équipes en prolongations et c’est finalement le Sénégal qui l’a emporté.
En pleurs devant la finale de la CAN
Côté sénégalais, on est passé par tous les états lors de cette finale de la CAN. Ce n’est pas Idrissa Gueye, joueur sénégalais de l’Udinese, qui dira le contraire. Ayant connu la joie mais aussi la tristesse, il a notamment expliqué dans un entretien accordé à Footmercato : « Quand je parle du Sénégal, je parle avec le cœur. La CAN, franchement ? J’étais heureux. Ce n’est pas la première fois que je pleure pour le Sénégal. Quand on l’a gagnée en 2021, j’ai pleuré. Cette année, quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j’ai pleuré. Et quand on a gagné, j’ai encore pleuré. J’étais trop content. Je n’arrive même pas à te dire à quel point j’étais heureux quand on a remporté la CAN ».
« Au final, le Bon Dieu est juste et Il fait toujours justice »
Revenant par ailleurs sur un moment fort de la finale de la CAN, Idrissa Gueye a approuvé la demande de Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, de sortir du terrain, suite au penalty sifflé en fin de match. « Moi, j’étais d’accord. Si le groupe est d’accord, je suis d’accord. Après, Sadio a demandé de revenir, mais tu sais, dans des moments comme ça, avec les nerfs, la tension qui monte, les problèmes avec l’arbitre… c’est normal qu’ils réagissent comme ça. Mais bon, au final, le Bon Dieu est juste et Il fait toujours justice », a-t-il confié.