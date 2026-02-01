CAN 2025 : «Quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j’ai pleuré»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations en battant le pays hôte, le Maroc, en finale. Une rencontre marquée notamment par le penalty manqué par Brahim Diaz qui avait tenté une panenka. En marquant, le joueur du Real Madrid aurait pourtant pu offrir la victoire aux Lions de l’Atlas. Une situation qui en a fait pleure plus d’un…

A domicile, le Maroc rêvait de remporter la CAN. Brahim Diaz avait d’ailleurs la balle de titre en bout de ses pieds. En effet, au bout du temps additionnel, au terme d’une vive polémique, le joueur du Real Madrid avait un penalty à tirer. En marquant, Brahim Diaz aurait offert le titre au Maroc, mais voilà qu’en manquant sa panenka, il a envoyé les deux équipes en prolongations et c’est finalement le Sénégal qui l’a emporté.

CAN 2025 : Un joueur du Sénégal prêt à signer à l'OM ? «C'est possible» https://t.co/LxsIzeQHLv — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

En pleurs devant la finale de la CAN Côté sénégalais, on est passé par tous les états lors de cette finale de la CAN. Ce n’est pas Idrissa Gueye, joueur sénégalais de l’Udinese, qui dira le contraire. Ayant connu la joie mais aussi la tristesse, il a notamment expliqué dans un entretien accordé à Footmercato : « Quand je parle du Sénégal, je parle avec le cœur. La CAN, franchement ? J’étais heureux. Ce n’est pas la première fois que je pleure pour le Sénégal. Quand on l’a gagnée en 2021, j’ai pleuré. Cette année, quand il y a eu le penalty de Brahim Díaz, j’ai pleuré. Et quand on a gagné, j’ai encore pleuré. J’étais trop content. Je n’arrive même pas à te dire à quel point j’étais heureux quand on a remporté la CAN ».