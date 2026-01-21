Bixente Lizarazu dans Koh-Lanta : Le calvaire redouté !

Bixente Lizarazu n’a pas l’intention de suivre les traces de son ancien coéquipier Frank Leboeuf en participant à l’émission Koh-Lanta. Il y a quelques années, le champion du monde 1998 avait écarté la possibilité de rejoindre Denis Brogniart à l’autre bout du monde, craignant particulièrement le manque de nourriture.
C’est un programme culte de la télévision française qui passionne les téléspectateurs depuis 2001. Chaque année, TF1 propose son jeu d’aventure Koh-Lanta, réunissant des candidats anonymes qui doivent survivre par leurs propres moyens et s’affronter au cours d’épreuves à l’autre bout du monde. En 2010, et pour la seule fois de l’histoire du programme, d’anciens sportifs avaient été sélectionnés, dont le champion du monde 1998 Frank Leboeuf.
Après Leboeuf, Lizarazu dit non à Koh-Lanta !
Bixente Lizarazu, son ancien partenaire en équipe de France, avait eu l’occasion de suivre ses aventures en Nouvelle-Calédonie. « J'ai regardé cette année pour voir mon pote Frank Leboeuf. C'est quand même un aventurier des palaces (rires) et j'étais curieux de le voir en conditions vraiment extrêmes. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti », avait expliqué Lizarazu en 2010, interrogé par Puremédias. Pas de quoi pour autant lui donner envie de participer à Koh-Lanta.
Lizarazu craint le manque de nourriture
« On avait parlé de moi aussi pour participer à l'émission. J'avais répondu : « Le jour où ils feront un Koh-Lanta avec des côtes de bœuf grillées et des bonnes bouteilles de Bordeaux, peut-être qu'à ce moment-là ça pourra m'intéresser ! ». Mais si le but du jeu c'est de mourir de faim, des aventures j'en ai à la pelle chez moi au Pays Basque, avait répondu Bixente Lizarazu. Le côté ne pas bouffer, moi, ça me rendrait très agressif (rires). J'adore les défis mais il faut me donner à manger (rires). »