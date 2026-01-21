Bixente Lizarazu dans Koh-Lanta : Le calvaire redouté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bixente Lizarazu n’a pas l’intention de suivre les traces de son ancien coéquipier Frank Leboeuf en participant à l’émission Koh-Lanta. Il y a quelques années, le champion du monde 1998 avait écarté la possibilité de rejoindre Denis Brogniart à l’autre bout du monde, craignant particulièrement le manque de nourriture.

C’est un programme culte de la télévision française qui passionne les téléspectateurs depuis 2001. Chaque année, TF1 propose son jeu d’aventure Koh-Lanta, réunissant des candidats anonymes qui doivent survivre par leurs propres moyens et s’affronter au cours d’épreuves à l’autre bout du monde. En 2010, et pour la seule fois de l’histoire du programme, d’anciens sportifs avaient été sélectionnés, dont le champion du monde 1998 Frank Leboeuf.

Après Leboeuf, Lizarazu dit non à Koh-Lanta ! Bixente Lizarazu, son ancien partenaire en équipe de France, avait eu l’occasion de suivre ses aventures en Nouvelle-Calédonie. « J'ai regardé cette année pour voir mon pote Frank Leboeuf. C'est quand même un aventurier des palaces (rires) et j'étais curieux de le voir en conditions vraiment extrêmes. Mais je trouve qu'il s'en est bien sorti », avait expliqué Lizarazu en 2010, interrogé par Puremédias. Pas de quoi pour autant lui donner envie de participer à Koh-Lanta.