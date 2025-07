Bertrand Latour : Changement confirmé !

Longtemps annoncé du côté de RMC qui doit compenser la vague de départ au sein de sa direction, Bertrand Latour a finalement annoncé récemment qu'il restait sur Canal+. Un choix fort qui réjouit Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne crypté, qui annonce d'ailleurs quelques changements pour le journaliste.

Bertrand Latour présent dans une nouvelle émission ?

« L'architecture ne change pas avec un match le mardi sur Canal+ Foot et un le mercredi sur Canal+, et le Canal Champions Club avant et après. Et on est ravi de compter sur Samir Nasri qui a résigné pour quatre ans. Il est l'archétype du consultant moderne, expert et espiègle aussi. C'est une voix qui porte, et il a l'oeil partout. Même sur le plateau. Et il a la vivacité d'esprit, le sens de la formule, de l'humour et un sourire communicatif. Et on est tellement attaché à lui qu'on a produit un documentaire Rebelle, qu'on diffusera le 31 août en prime-time sur Canal, qui raconte sa trajectoire hors norme avec des témoignages inédits, notamment familiaux », ajoute Thomas Sénécal.