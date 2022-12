Benzema, Messi, Mbappé... Quel est le meilleur joueur de l'année ?

Arthur Montagne

L'année 2022 se termine et l'heure est donc au bilan. Plusieurs joueurs ont brillé pendant ces douze mois, notamment lors du récent Mondial qui a couronné Lionel Messi avec l'Argentine. Une compétition durant laquelle Kylian Mbappé s'est également distingué, sans oublier Karim Benzema. Absent au Qatar, l'attaquant du Real Madrid a toutefois brillé cette année comme en témoigne l'obtention de son Ballon d'Or. Mais quel est le joueur de l'année 2022 ?

La Coupe du monde a ponctué une année 2022 riche en évènements. Et l'heure est désormais au bilan, notamment pour élire le meilleur joueur de l'année. Avec l'obtention de son Ballon d'Or, Karim Benzema fait bien évidemment partie des prétendants à ce titre honorifique. Néanmoins, l'attaquant du Real Madrid n'a pas été en mesure d'honorer son trophée à la Coupe du monde, compétition pour laquelle il a du déclarer forfait. Sans lui, d'autres stars se sont révélées. Mais quel est le meilleur joueur de 2022 ?

Messi et Mbappé relancent le débat avec Benzema

Evidemment, on pense immédiatement à Lionel Messi et Kylian Mbappé. Auteur d'une première moitié d'année compliquée, l'Argentin a retrouvé toutes ses facultés, d'abord au PSG avec une première partie de saison réussie, et surtout lors de la Coupe du monde. Enfin sacré champion du monde, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la compétition notamment grâce à son doublé en finale contre l'équipe de France. Une finale qui a vu un autre joueur du PSG se distinguer, à savoir Kylian Mbappé. Auteur d'un triplé, le crack de Bondy a terminé meilleur buteur du tournoi et conclut une année folle sur le plan statistique avec 55 buts, toutes compétitions confondues.

Lewandowski et Haaland, les autres prétendants