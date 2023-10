Quiz : Qui est Cédric Doumbé, la nouvelle star du MMA français ?

Florian Barré

Son nom n’était connu que des spécialistes avant ce week-end. En mettant KO en neuf secondes son adversaire Jordan Zébo après une intense campagne de trashtalking, Cédric Doumbé est devenu une star. Champion à de multiples reprises en kick-boxing, il concourt désormais au PFL en MMA. Ainsi, le10sport vous propose de tester vos connaissances sur celui que l’on surnomme « The Best ».

Désormais âgé de 31 ans, Cédric Doumbé disputait samedi son premier combat au sein de la PFL (Professionnal Fighters League), organisation de MMA qui veut concurrencer à terme l’UFC. Il a des enclumes à la place des poings, est parfois comparé à Mike Tyson pour son punch dévastateur. Et surtout il a une grande bouche… Le franco-camerounais est un incroyable trashtalkeur, qui n’hésite pas à humilier ses adversaires avant et après les combats.



Doumbé sait comment vendre ses combats