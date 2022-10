Foot - Autres

Benzema, Cristiano Ronaldo… Les coulisses des votes du Ballon d’Or

Publié le 23 octobre 2022 à 03h30

Thibault Morlain

Le verdict est donc tombé lundi dernier : le Ballon d’Or 2022 a été remis à Karim Benzema. Auteur de performances exceptionnelles avec le Real Madrid, l’international français a été récompensé de la plus belle des distinctions personnelles. Et ce samedi, France Football a dévoilé les coulisses des différents votes pour le Ballon d’Or.

C’est donc Karim Benzema qui succède à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or. En effet, le buteur du Real Madrid a été sacré lundi dernier, étant ainsi récompensé de son année exceptionnelle avec les Merengue. A 34 ans, Benzema a ainsi soulevé là le premier Ballon d’Or de sa carrière. Un sacre qui était visiblement unanime aux yeux des différents juges qui ont voté.

Ballon d’Or : Successeur de Zidane, Benzema s’enflamme https://t.co/pfXCHBfwak pic.twitter.com/NPKtUpI52g — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Benzema plébiscité

Ce samedi, les détails des votes du Ballon d’Or ont été révélés par France Football . Et pour Karim Benzema, cela a été un véritable plébiscite. Avec 549 votes contre 193 pour Sadio Mané, son dauphin, le buteur du Real Madrid a fait l’unanimité… ou presque. En effet, seulement 4 votants n’ont pas mis Benzema en numéro 1 dans leur vote. En Egypte et aux Pays-Bas, on a préféré Mohamed Salah, au Sénégal, Sadio Mané, et en Slovénie, la première place est revenue à Kevin De Bruyne.

Cristiano Ronaldo snobé

Ce Ballon d’Or 2022 a peut-être également marqué le début de la fin pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si l’attaquant du PSG n’était pas parmi les 30 nommés, celui de Manchester United était bien là. En revanche, il n’était clairement pas parmi les premiers choix des votants. En effet, Cristiano Ronaldo n’est apparu dans aucun top 5 des votants.

Les votes les plus étonnants

Enfin, comme chaque année, certains votes font énormément parler car ils étonnent énormément. Et cette édition 2022 ne déroge pas à cette règle. On peut notamment retrouver un top 5 pour Luis Diaz (Liverpool) en Colombie, son pays d’origine. Fabinho (Liverpool) est lui arrivé à deux reprises dans le top 5, en Finlande et en Guinée équatoriale. Dusan Vlahovic s’est lui retrouvé dans le top 5 du représentant de l’Iran. A noter également le top 2 de Riyad Mahrez, en Croatie.