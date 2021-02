Foot - Tottenham

Tottenham : Le nouveau coup de gueule de José Mourinho !

Publié le 14 février 2021 à 11h05 par La rédaction

José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, s'en est pris au calendrier mis en place par la Premier League après la défaite de son équipe contre Manchester City (0-3) ce samedi.