Mercato : Zidane est réclamé dans un club historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Manchester United a trouvé le successeur d'Erik Ten Hag, remercié ce lundi après une dernière défaite sur la pelouse de West Ham. Les Red Devils vont lever la clause libératoire de Ruben Amorim, actuel coach du Sporting Portugal. Un choix risqué selon plusieurs légendes du club anglais, qui ont cité le nom de Zinédine Zidane.

La défaite de trop. Après seulement neuf journées, INEOS a pris la décision de se séparer d’Erik Ten Hag, coach de Manchester United depuis juillet 2022. Ces dernières heures, la question de sa succession a fait les gros titres en Angleterre et chacun est allé de son avis. Ancien international français, Louis Saha a soufflé le nom de Zinédine Zidane. « Peut-être que Zinedine Zidane est disponible. Il a exprimé son désir de prendre la tête de l'équipe de France. Il n'a pas encore eu l'occasion de le faire en raison de la réussite de Deschamps » a-t-il confié.

Real Madrid : Mbappé dit adieu à un objet de grande valeur ! https://t.co/IlOg6l2soT pic.twitter.com/Az6b7SMXJ1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Amorim débarque en Angleterre

Mais selon les dernières informations, le poste devrait revenir à Ruben Amorim. Manchester United a fait savoir qu’il allait lever la clause libératoire du technicien, qui s’est fait connaître à la tête du Sporting Portugal. Un choix qui ne fait pas l’unanimité. Selon Paul Scholes, Amorim n’est pas l’homme de la situation. Au cours de son intervention, il cite, lui aussi, le nom de Zinédine Zidane.

« C'est risqué »

« Amorim est intéressant, mais c'est risqué. Nous connaissons le style de jeu, Amorim joue un bon football. On a parlé de lui pour City, ça en dit long. Mais ces entraîneurs ont été dans des clubs où les attentes ne sont pas hautes. J'étais un grand fan de Thomas Tuchel, mais il n'est plus libre. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde dont il devrait avoir les meilleurs. Zidane est l'un de ceux là. Mais je ne connais pas son rapport avec la langue anglaise ou s'il veut venir en Angleterre » a déclaré la légende de Manchester United. Le club anglais est prêt à prendre le risque.