Manchester United : Solskjaer s’exprime sur le retour de Pogba !

Publié le 22 décembre 2019 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2019 à 23h22

Malgré la défaite de Manchester United face à Watford, Ole Gunnar Solskjaer a salué le retour sur les terrains de Paul Pogba.