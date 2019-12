Foot - Manchester United

EXCLU : Paul Pogba aurait pris une grande décision en secret…

Publié le 20 décembre 2019 à 17h39 par La rédaction

Blessé à la cheville depuis septembre dernier, Paul Pogba (Manchester United) a pris une décision importante dans la perspective des prochains mois.

Paul Pogba pourrait réapparaître sur les terrains après une longue absence. Près de trois mois de convalescence pour soigner une cheville très capricieuse. Et selon nos informations, le champion du monde aurait pris une décision très forte en secret. Alors que le corps médical lui recommandait une opération pour tourner la page de ses problèmes de cheville, Paul Pogba aurait dit non. En secret, le milieu de terrain de Manchester United aurait refusé de passer sur le billard afin de préserver ses chances de disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France. Conserver ses chances, également, de pouvoir être transféré l’été prochain ? Pas impossible, dans la mesure où le Real Madrid et Zidane ne le lâcheraient pas. Mais la motivation première de "la Pioche" serait bel et bien focalisée sur le prochain Euro.