Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer défend Pogba !

Publié le 29 décembre 2019 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 29 décembre 2019 à 15h26

De retour d'une blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant trois mois, Paul Pogba était à nouveau absent ce samedi contre Burnley (2-0). Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer est venu à son secours après la rencontre.