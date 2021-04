Foot - Manchester United

Manchester United : Excellente nouvelle pour Anthony Martial !

Publié le 5 avril 2021 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 23h09

Alors qu’une fin de saison était évoquée pour Anthony Martial après sa blessure avec les Bleus contre le Kazakhstan, l’international tricolore pourrait finalement revenir plus vite que prévu.