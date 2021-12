Foot - Manchester United

Manchester United : Cristiano Ronaldo reçoit un énorme avertissement !

Publié le 27 décembre 2021 à 15h40 par A.D.

En barrages des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, l'Italie et le Portugal pourraient se livrer un duel décisif le 29 mars. Parfaitement conscient de la situation, Leonardo Bonucci a lancé un énorme avertissement à Cristiano Ronaldo.