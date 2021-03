Foot - Manchester United

Manchester United : Bruno Fernandes pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 7 mars 2021 à 15h40 par La rédaction

Joueur primordial du succès de Manchester United cette saison, Bruno Fernandes ne fait pas toujours l’unanimité et en particulier lors des gros matchs de Premier League face aux premières équipes du classement. Un jugement qui a le don d’agacer le Portugais.