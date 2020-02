Foot - Manchester City

Manchester City : Quand Mourinho s'amuse de la sanction de l'UEFA

Publié le 16 février 2020 à 22h40 par La rédaction

Alors que Manchester City pourrait perdre son titre de champion de 2014 selon le Daily Mail, José Mourinho s'est amusé de cette situation en évoquant le titre remporté par les Sky Blues en 2018, devant le Manchester United du Portugais.