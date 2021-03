Foot - Manchester City

Manchester City : L’aveu de Bernardo Silva

Publié le 27 mars 2021 à 9h40 par La rédaction

Ce mercredi, le Portugal s’est difficilement imposé contre l’Azerbaïdjan (1-0). Après la rencontre, Bernardo Silva a affirmé que les attentes autour des hommes de Fernando Santos étaient énormes, résultant de leurs récents titres.