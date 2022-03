Foot - Manchester City

Manchester City : La punchline de Pep Guardiola sur la Ligue des champions…

Publié le 7 mars 2022 à 22h55 par La rédaction

Courant derrière un troisième sacre en Ligue des champions dans sa carrière d’entraîneur depuis 2011, Pep Guardiola a avoué mal vivre le fait de ne pas parvenir à amener Manchester City sur le toit de l’Europe.