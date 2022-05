Foot - Manchester City

Manchester City: La punchline de Pep Guardiola sur le tacle de Patrice Evra !

Publié le 13 mai 2022 à 22h25 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2022 à 22h26

Fortement critiqué par Patrice Evra, l’entraineur de Manchester City Pep Guardiola a glissé un petit tacle à l’ex-joueur de Manchester United lors d’une conférence de presse…