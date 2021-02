Foot - Manchester City

Manchester City : Guardiola s'enflamme après sa victoire contre Mourinho !

Publié le 13 février 2021 à 23h05 par Amadou Diawara

Opposé à Tottenham ce samedi, Manchester City s'est imposé 3-0. Après la rencontre, Pep Guardiola a fait part de son immense satisfaction d'avoir battu l'équipe entrainée par José Mourinho.