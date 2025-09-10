Donnarumma : L’Angleterre ne veut plus de lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par Luis Enrique, qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma s’est engagé avec Manchester City qui a déboursé environ 35M€ pour le recruter. Cependant, la prestation de l’ancien portier de l’AC Milan lors du match remporté poussivement par l’Italie contre Israël (5-4) a sérieusement inquiété la presse anglaise.

Recruté par Manchester City dans les dernières heures du mercato, moyennant un transfert estimé à 35M€. Gianluigi Donnarumma inquiète déjà l'Angleterre. Très peu rassurant lors de la folle victoire de l'Italie contre Israël (5-4), l'ancien portier du PSG fait paniquer les médias anglais à commencer par le Daily Mail.

Donnarumma sème déjà la panique en Angleterre « L’Italie bat Israël 5-4 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde fou : Gennaro Gattuso se heurte à un joueur adverse, le nouveau gardien de but de Man City, évalué à 30M€, est en difficulté et sept buts sont marqués en deuxième mi-temps, la star de Newcastle marquant le but vainqueur », peut-on lire dans les colonnes du quotidien anglais, qui en rajoute une couche.