22 ans, 500 000€ par semaine… Il pourrait signer le contrat de l’année !

Pour conserver Erling Haaland, Manchester City semble prêt à tout. A commencer par faire du buteur norvégien le joueur le mieux payé de Premier League. Un contrat à 500 000 euros par semaine pourrait lui être proposé. Du jamais vu…

Les dirigeants de Manchester City sont prêts à tout pour garder Erling Haaland quitte à sortir le gros chéquier pour séduire la star norvégienne de 22 ans. Arrivé l'été dernier à Manchester City, Erling Haaland a signé un contrat de 4 ans pour un transfert de 60 millions d'euros. Il perçoit un salaire de 426.000 euros par mois mais ce montant pourrait bien être revu à la hausse prochainement.

Barrer la route au Real Madrid

En prolongeant Erling Haaland, Manchester City veut barrer la route aux grosses écuries européennes qui veulent s'attacher les services de son attaquant. Le Real Madrid, séduit par l'ancien du BVB, serait prêt à débourser une centaine de millions d'euros pour voir débarquer Haaland dans la capitale espagnole. En effet, l'âge avancé de Karim Benzema, pousse les dirigeants Merengues à lui chercher son remplaçant avant que ce dernier l'ancien lyonnais arrivé en 2009 ne mette un terme à sa retraite international. Mais voilà que le nouveau contrat d'Erling Haaland qui est de 500.000 euros pourrait définitivement anéantir les espoirs du board du Real Madrid.

Son agent ouvre la porte de la spéculation

Mais voilà que son agent, Rafaela Pimenta, a sorti dernièrement des déclarations qui ne sont guère en faveur de Manchester City. Rafaela Pimenta s'est confié sur le Real Madrid et n'a pas tari d'éloges sur le club de la capitale espagnole ; en soit c'est tout à fait logique quand on s'appelle le Real Madrid : "Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Le Real Madrid a quelque chose qui lui est propre qui en fait le pays de rêve des joueurs. Madrid entretient cette magie. Ils n’ont pas la compétition de ligue chaque semaine, mais ils ont la Ligue des champions”.

Le joueur le mieux payé de Premier League

Si Haaland prolonge jusqu'en 2028 avec son contrat XXL de 500.000 euros par semaine, il sera le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League avec 2 millions d'euros par mois. Actuellement, l'international norvégien gagne 426.000 euros par semaine ce qui fait déjà une grosse somme, deuxième joueur le mieux payé du championnat anglais derrière Kevin De Bruyne 475.000 euros par semaine. Une stratégie des dirigeants citizens pour mettre fin aux assauts du Real Madrid qui aurait déjà commencé à s'approcher de l'entourage d'Erling Haaland.

Objectif : séduire Jude Bellingham

Suivi de près par le Real Madrid, Manchester City voudrait s'attacher les services de Jude Bellingham. L'international anglais qui a réalisé une Coupe du Monde 2022 au sommet et qui continue de séduire de par ses performances sur les terrains de Bundesliga fait tomber sous son charme plusieurs clubs européens. Selon les dernières rumeurs, la prolongation d'Erling Haaland permettrait à Manchester City de faire d'une pierre deux coups. D'abord en barrant la route au Real Madrid pour Erling Haaland puis en faisant signer Jude Bellingham à Manchester City cet été. Erling Haaland pourrait jouer le rôle de négociateur pour faire venir rapidement le joueur. Les bonnes relations entre les deux hommes qui avaient évolué sous les mêmes couleurs au Borussia Dortmund pourraient faciliter les choses. Pour l'instant on n'est pas là mais il est clair que Manchester City en renouvelant le contrat d'Erling Haaland veut faire de lui le centre de son projet pour décrocher une première ligue des Champions. Rappelons que Manchester City, qui a éliminé Leipzig en 8ème de finale, affrontera le Bayern Munich au prochain tour. Un match qui s'annonce déjà chaud bouillant.