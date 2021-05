Foot - Liverpool

Liverpool : Le message fort de Klopp à Thiago Alcantara !

Publié le 8 mai 2021 à 15h50 par La rédaction

La première saison de Thiago Alcantara à Liverpool aura été quelque peu laborieuse. Néanmoins, Jürgen Klopp a tenu à lui apporter tout son soutien en conférence de presse.