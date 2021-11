Foot - Liverpool

Liverpool : L'énorme coup de gueule de Jürgen Klopp !

Publié le 8 novembre 2021 à 10h53 par La rédaction mis à jour le 8 novembre 2021 à 10h55

Liverpool a subi sa première défaite de la saison en Premier League en s'inclinant face à West Ham ce dimanche (3-2). Après la rencontre, Jürgen Klopp a poussé un coup de gueule, remettant en cause certaines décisions arbitrales.