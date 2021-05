Foot - Chelsea

Chelsea : N'Golo Kanté futur Ballon d'or ? La réponse de Didier Deschamps

Publié le 31 mai 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 31 mai 2021 à 22h51

Malgré les prestations majuscules de N'Golo Kanté sous le maillot de Chelsea cette saison, Didier Deschamps ne pense pas que le milieu de terrain remportera le Ballon d'or.