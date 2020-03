Foot - Arsenal

Arsenal - Clash : Sagna répond sèchement à Fabregas !

Publié le 28 mars 2020 à 15h40 par La rédaction

Coéquipiers à Arsenal pendant quelques années, Bakary Sagna et Cesc Fabregas ont partagé de nombreux moments ensemble. Le Français a donc mal pris les récents propos peu élogieux de l’Espagnol envers le niveau du club à l’époque.