Foot - Arsenal

Arsenal : Le message fort d’Arteta après le but d’Odegaard !

Publié le 12 mars 2021 à 12h05 par La rédaction

Ce jeudi, Martin Odegaard a inscrit son premier but sous les couleurs d’Arsenal lors de la victoire contre l’Olympiakos (3-1). Après la rencontre, Mikel Arteta a annoncé espérer que le Norvégien gagnera en confiance après sa première réalisation.