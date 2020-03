Foot - Angleterre

Angleterre : Arteta, Coronavirus… Wayne Rooney pousse un coup de gueule !

Alors que chaque fédération suspendait une à une les championnats européens, la Premier League allait disputer ses rencontres à huis clos ce week-end avant que Mikel Arteta ne soit diagnostiqué positif au Coronavirus. Un problème de timing pour Wayne Rooney.