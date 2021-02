Foot - Borussia Dortmund

Borussia Dortmund : Le message fort d’Haaland sur la suite de sa carrière !

Publié le 20 février 2021 à 20h20 par La rédaction

Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner l’Europe depuis son éclosion au RB Salzbourg puis au Borussia Dortmund. Le Norvégien a tenu à exprimer les objectifs qu'il veut tenir tout au long de sa carrière.