Foot - Bayern Munich

Bayern Munich : Après Lewandowski, Rummenigge peste pour le Ballon d’or !

Publié le 30 août 2020 à 16h40 par La rédaction

Président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge n’a pas caché sa préférence concernant le Ballon d’or : Robert Lewandowski, et ce pour plusieurs raisons.