Foot - Bayern

Bayern : Neuer s’enflamme pour Lewandowski... et Mendy !

Publié le 5 décembre 2020 à 11h20 par La rédaction

Au Bayern, Manuel Neuer est toujours considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde. Il n’a pas tari d'éloges sur son coéquipier Robert Lewandowski, ni sur le gardien qui monte, Édouard Mendy.