Tour de France : 5 moments d'anthologie sur le Tour

4 juillet 2022

L’édition 2022 du Tour de France s’est ainsi élancée vendredi dernier de Copenhague pour trois semaines de compétition. Quel spectacle nous attend cette année ? Le duel entre Primoz Roglic et Tadej Pogaçar est très attendu. Au point de rentrer dans l’histoire de la Grande Boucle ? En attendant, voilà 5 moments qui ont déjà marqué la légende du Tour de France.

En 2022, le Tour de France se déroule pour 109ème fois. Le peloton s’est ainsi élancé de Copenhague pour 3 étapes au Danemark. A partir de ce mardi, les coureurs seront de retour en France afin de tenter de rentrer dans l’histoire de la Grande Boucle et rejoindre certains des plus grands noms du cyclisme. Retour d’ailleurs sur certains moments qui ont marqué le Tour de France.

Chris Froome court dans le Mont Ventoux

Si Chris Froome a marqué l’histoire du Tour de France en réussissant à ramener à 4 reprises le maillot jaune sur les Champs-Elysées, une autre image du Britannique restera dans les mémoires pour longtemps. Lors de l’édition 2016, dans l’ascension du Mont Ventoux, Froome nous a offert une scène surréaliste. Au milieu de la foule présent en masse pour ce col mythique du Tour de France, le Kenyan blanc heurte une moto et casse son vélo. Chris Froome prend alors l’incroyable décision… de continuer en courant. Pendant quelques mètres, ne voulant pas attendre sa voiture pour le dépanner, il a tout simplement continuer l’ascension du Mont Ventoux en courant. Une scène folle qui ne l’a toutefois pas empêché quelques jours plus tard de remporter le Tour de France.

Contado-Schleck, l’attaque de la discorde

Retour maintenant lors du Tour de France 2010 et l’ascension du Port de Balès qui a donné de grands regrets à Andy Schleck. Alors porteur du maillot jaune, le Luxembourgeois connait un pépin technique avec un saut de chaine. Il n’en fallait alors pas plus pour Alberto Contador pour prendre le large. Le Pistolero dégaine une accélération dont il avait le secret. De quoi permettre à l’Espagnol de refaire son retard sur Schleck au classement général. Mais cette attaque de Contador n’a pas manqué de faire polémique à cette époque.

Voeckler fait vibrer toute la France

Comment également ne pas citer l’incroyable épopée de Thomas Voeckler lors du Tour de France 2011. Alors que le Français était entré dans le coeur de tout le monde lorsqu’il avait porté le maillot jaune en 2004, 7 ans plus tard, il a fait vibrer tout un pays, qui s’est mis à rêver d’une nouvelle victoire française sur la Grande Boucle. Voeckler s’empare ainsi du maillot jaune dès la 10ème étape pour ne le céder qu’au terme de la 18ème étape, à quelques jours seulement de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Maillot jaune sur les épaules, Thomas Voeckler s’était alors dépassé, allant au-delà de ses limites pour le conserver, surtout lors des cols terribles. Des ascensions encore inoubliables.

Lance Armstrong à travers les champs

Si Lance Armstrong a marqué le Tour de France avec ses 7 victoires, des titres qui ont depuis été retirés étant donné les affaires de dopage révélées, certaines images de l’Américain resteront gravées. Cela a notamment été le cas lors de la Grande Boucle organisée en 2003, à l’occasion de la 9ème étape reliant Bourg-d'Oisans et Gap. Dans une descente, Joseba Beloki chute très lourdement, obligeant Armstrong à prendre une incroyable décision. D’un réflexe, il file alors tout droit et traverse un champ sur son vélo puis descend de celui-ci pour sauter un ravin et revenir sur la route afin de reprendre la course.

8 secondes de trop pour Laurent Fignon

Parmi les moments les plus mythiques du Tour de France, il y a bien évidemment ce contre-la-montre sur les Champs-Elysées lors de l’édition 1989. Un moment heureux pour Greg LeMond et terrible pour Laurent Fignon. Avant cette ultime étape, le Français compte 50 secondes sur son dauphin et grand rival. Mais au terme de ce contre-la-montre qui restera dans l’histoire du Tour de France comme l’un des plus cruel, Fignon s’incline pour 8 petites secondes face à LeMond, vainqueur donc de ce Tour de France 1989.