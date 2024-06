Révolution au Tour de France, Marion Rousse annonce la couleur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est le 29 juin prochain que le départ du Tour de France 2024 sera donné de Florence. Une édition qui sera d’ailleurs un peu particulière. En effet, compte tenu des Jeux Olympiques qui se tiendront prochainement à Paris, la Grande Boucle ne terminera pas sur les Champs-Elysées mais du côté de Nice. Une révolution évoquée par Marion Rousse.

Jeux Olympiques obligent, le Tour de France a dû s’adapter en 2024. Le tracé va ainsi différer par rapport aux années précédentes et rompre avec la tradition. D’habitude, l’arrivée finale était jugée avec un sprint sur les Champs-Elysées. Cette année, ça ne sera pas le cas puisque c’est du côté de Nice, avec un contre-la-montre, que se terminera ce Tour de France. De quoi chambouler les plans de chacun, à commencer par Marion Rousse, que l’on retrouvera aux commentaires de la Grande Boucle sur France Télévisions .

« Ça bouscule nos habitude »

A l'occasion d'un entretien accordé à Télé Magazine , Marion Rousse s'est prononcée sur ce Tour de France 2024, qui sera quelque peu différents des autres. La compagne de Julian Alaphilippe a alors répondu : « Traditionnellement, on terminait à Paris par un sprint. Là, ça se conclut par un chrono à Nice ! C’est bien, ça bouscule nos habitudes. Et c’est un Tour qui est très montagneux, surtout sur la troisième semaine. Avant ça, les deux premières étapes sont costaudes et les Alpes arrivent vite… Il va donc avoir une saveur particulière. J’ai hâte d’être au départ ! ».

