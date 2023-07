Incroyable polémique sur le Tour de France, des sanctions tombent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il espérait refaire son retard sur Jonas Vingegaard ce samedi, Tadej Pogacar a été bloqué dans l’une de ses attaques par… deux motos. La direction du Tour de France a réagi rapidement en excluant les deux motards pour la 15ème étape. Jonas Vingegaard a été également été sanctionné mais pour un incident bien différent.

Ce Tour de France à rebondissements a offert un nouvel épisode croustillant de sa série ce samedi. Neuf secondes derrière Jonas Vingegaard au classement général, Tadej Pogaçar a attaqué dans le dernier col de cette première étape alpine. Le Slovène a pris une petite avance avant de voir le maillot jaune revenir. Et au moment de lancer une nouvelle attaque, Pogaçar a été bloqué par… deux motos.

«J'ai tiré une cartouche à blanc»

« J’ai essayé d'y retourner une dernière fois avant le sommet, j’ai tout donné, mais il y avait les motos qui n'ont pas pu bouger. J'ai tiré une cartouche à blanc mais c'est comme ça. On réessayera plus tard », a relativisé le vainqueur du Tour de France 2021 au micro de France 2 . « Il avait quand même gardé un peu de jus pour l'attaquer à 700-800 mètres du sommet et il a malheureusement été bloqué par la moto. Je crois qu'à ce moment-là, il est devenu nerveux, il a loupé le sprint de la bonification au sommet », s’est plaint de son côté Mauro Gianetti, le directeur sportif d’UAE Emirates.

#TDF2023 / Le scandale du jour : l’attaque de 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) freinée par les motos. A ce moment de la course, c’est inadmissible… pic.twitter.com/vLx8XTqGAf — Renaud Breban (@RenaudB31) July 15, 2023

Les deux motos exclues, Vingegaard aussi sanctionné