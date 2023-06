Cyclisme - Tour : Sagan peut-il encore gagner ?

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France se profile dans moins d’un mois, Peter Sagan, qui avait été recruté pour amener de grandes victoires à l’équipe Total Energies, est loin d’avoir rempli son contrat. Alors que son début de saison a été décevant, est-il encore en mesure de ramener une victoire d’étape à l’équipe vendéenne ? Analyse.

Le moins que l’on puisse dire c’est que le recrutement de Peter Sagan à l’hiver 2022 n’a pas apporté jusqu’à maintenant les résultats espérés par le patron de l’équipe Total Energies, Jean-René Bernaudeau, qui avait misé sur le champion slovaque pour permettre à sa formation de franchir le palier d’une grande victoire au niveau mondiale, notamment dans une grande classique, et pourquoi pas la mettre sur la voie du World Tour.

Cyclisme - Tour : Alaphilippe, l’heure de vérité approche https://t.co/G6fPjUhZWY pic.twitter.com/hTx3vtRT7P — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Ses résultats chez Total Energies sont faméliques

Il n’en a malheureusement rien été, et malgré une belle victoire lors d’une étape du Tour de Suisse l’an dernier, les résultats de Sagan chez Total Energies sont faméliques. Si l’an dernier, le champion slovaque pouvait à juste titre avancer l’excuse d’avoir été diminué par un covid long, il n’en a rien été cette année, malgré une mauvaise chute sur Paris-Roubaix. Aussi, alors que se profile désormais le Tour de France, et alors qu’il a annoncé qu’il arrêterait la route à haut niveau en fin de saison, que peut-on encore attendre de Peter Sagan ? Interrogé par cyclismactu.net , Bernaudeau a voulu se montrer positif : « Peter Sagan a fait un bon 4 Jours de Dunkerque, il a retrouvé un peu de confiance. Sachant qu'il est bourré de talent et qu'il a envie de nous faire plaisir, on ne désespère pas qu'il puisse lever les bras sur le Tour de France. »

Ses signaux récents en course sont favorables, alors…

Il est vrai que les derniers signaux envoyés par Sagan en course ont plutôt été encourageants. Là où il apparaissait dépassé dès que le rythme s’intensifiait et la course se faisait au printemps, le triple champion du monde a montré du mieux lors des 4 jours de Dunkerque, y compris lors du l’étape du Mont Cassel, alors que le terrain ne lui était pas favorable. De plus, il a semblé réellement concerné pour donner le meilleur. Dans ces conditions, il est effectivement possible de croire à une victoire de Sagan au Tour de France, surtout s’il confirme sa montée en puissance au Tour de Suisse. Probablement pas dans un sprint massif, mais plutôt dans une étape de transition marquée par une échappée fleuve.