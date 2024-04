Cyclisme- Tour de France : Lenny Martinez doit-il tenter le coup ?

Alexandre Higounet

A la faveur du niveau impressionnant qu’il affiche depuis le début de saison, Lenny Martinez pourrait-il au final être aligné au départ du Tour de France, lui qui est programmé pour l’instant comme leader unique de la Groupama-FDJ sur le Tour d’Espagne ? Analyse.

Lenny Martinez, le jeune grimpeur de la Groupama-FDJ, n’en finit plus d’impressionner depuis le coup d’envoi de la saison, démontrant qu’il avait clairement franchi un palier cette année, après avoir déjà marqué les esprits l’an dernier à l’occasion de son premier Grand Tour, la Vuelta, où il avait tenu la dragée haute aux ténors du peloton pendant les deux premières semaines, alors qu’il venait d’avoir 20 ans.

Il impressionne depuis le début de saison

Le week-end dernier, Lenny Martinez a encore frappé fort en remportant deux des trois classiques montagneuses du Doubs et du Jura, la Grand Besançon Classic et le Tour du Doubs, terminant 11ème du Tour du Jura remporté par son collègue David Gaudu. Dimanche, à l’arrivée du Tour du Doubs, Lenny Martinez a indiqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je retiens surtout la troisième victoire de l'équipe, on a fait un trois sur trois ce week-end. Je suis tellement fier de l'équipe, on a vraiment fait du super boulot. L'objectif, c'était déjà d'en claquer une sur les trois, mais là c'est vraiment incroyable. Si je me sentais le plus fort aujourd'hui (dimanche) ? Pas du tout ! Honnêtement, je ne me suis pas senti bien toute la course. Après la neutralisation, j'avais les jambes qui ne répondaient pas trop. Mais dans la dernière bosse, ça allait de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la ligne. Désormais, je vais aller sur le Tour de Romandie, avec l'ambition de faire du mieux possible, et pourquoi pas décrocher des victoires et une bonne place au classement général ».

Pourrait-il être promu sur le Tour ?

Avec le niveau affiché par Lenny Martinez depuis le début de saison, la question de sa participation au Tour de France ne pourrait-elle pas se poser ? Pour l’instant, le jeune grimpeur tricolore est programmé pour la Vuelta, où il sera leader unique. Mais n’est-il pas prêt pour tenter de jouer le classement général sur le Tour ? Plusieurs éléments amènent à penser que la Groupama-FDJ ne changera pas ses plans. D’une part, la saison de Lenny Martinez ayant été bâtie avec la perspective d’arriver en grande forme au Tour d’Espagne, il n’est jamais évident de revoir les plans en cours d’année. De surcroit, David Gaudu a été installé comme leader unique sur le Tour de France, ce qui peut se justifier aisément par ses deux tops 10 en deux ans. De plus, le grimpeur breton a apporté des gages sur son retour en forme ces derniers jours avec sa victoire probante au Tour du Jura. Il serait probablement dangereux pour la cohésion de l’équipe de créer soudainement une concurrence pour le leadership avec la promotion de Lenny Martinez, quand bien même la marche ne paraît plus trop haute pour le jeune grimpeur.