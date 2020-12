Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Le patron de Pinot répond au clash de Bernard Hinault

Publié le 1 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Dernier français vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault n'imagine pas Thibaut Pinot lui succéder l'an prochain. Marc Madiot, patron de la Groupama-FDJ, n'a pas le même avis.

21 juillet 1985, Bernard Hinault franchit les Champs-Elysées en jaune. Le coureur de La Vie Claire-Radar devance son coéquipier Greg LeMond et perpétue la domination française. Au terme de cette édition, les Tricolores ont remporté neuf des onze dernières Grande Boucle (2 pour Bernard Thévenet et pour Laurent Fignon, 5 pour Bernard Hinault) et restent sur cinq sacres consécutifs. Et puis, la série s'arrête là, démarrant ainsi des années de disette qui courent toujours. Alors que le tracé du Tour 2021 a été révélé, le Blaireau ne s'attend pas à revoir un Français victorieux. « Je ne pense pas que Thibaut Pinot puisse gagner le Tour de France » , a même lâché le recordman de victoires au micro d' Europe 1 .

« On espère tous gagner le Tour un jour »