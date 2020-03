Cyclisme

Cyclisme : Nairo Quintana rêve toujours du Tour de France !

Publié le 8 mars 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Nairo Quintana a tout le temps été annoncé comme un prétendant à la victoire finale sur le Tour de France, le Colombien n’a jamais réussi à ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Un rêve qu’il n’a toujours pas abandonné.

L’été dernier, Egan Bernal est entré dans l’histoire du Tour de France en devenant le premier Colombien à remporter la Grande Boucle. Avant lui, d’autres compatriotes se sont cassés les dents sur cet objectif à l’instar de Nairo Quintana. Le grimpeur était pourtant annoncé comme l’un des grands favoris du Tour de France quand il prenait le départ. Toutefois, Quintana n’a jamais réussi à arriver sur les Champs-Elysées avec le maillot jaune sur les épaules.

« J’ai toujours mon rêve jaune »