Tour de France : Présentation de la 4e étape entre Dunkerque et Calais

Publié le 5 juillet 2022 à 7h35 par Jules Kutos-Bertin

Après trois jours au Danemark, le Tour de France arrive dans l’Hexagone. Ce mardi, les coureurs rallieront Calais en provenance de Dunkerque. Une étape idéale pour les puncheurs, même si les sprinteurs espèrent se disputer la victoire. Encore une fois, le vent sera présent puisque le peloton longera la mer…

Fini le Danemark, le Tour de France fait son arrivée… en France ! Après trois étapes disputées, les coureurs partiront de Dunkerque ce mardi après un jour de repos, pour rejoindre Calais. Avant de démarrer les étapes montagneuses avec La Planche des Belles Filles en fin de semaine, c’est les puncheurs qui pourraient avoir l’occasion de s’exprimer. « Si on évolue au niveau de la mer au départ comme à l’arrivée, la ration de dénivelé à encaisser peut donner quelques aigreurs d’estomac aux sprinteurs. Le peloton se dirigera par exemple vers les monts des Flandres puis visitera les monts du Boulonnais. Des attaques au long cours et en nombre sont à prévoir, surtout dans le final côtier et potentiellement venté : les passages prés des caps Gris-Nez et Blanc-Nez pourraient se révéler décisifs », analyse Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.





Les Français voudront briller, Wout van Aert veut enfin gagner

Le jour des Français ? Après trois étapes, aucune tricolore n’a encore pu s’imposer. Si la Grande Boucle est encore longue, le symbole serait beau si un coureur français venait passer la ligne d’arrivée en tête pour la grande première dans l’Hexagone. Néanmoins, la tâche s’annonce difficile face au Belge Wout Van Aert, le maillot jaune, et Mathieu van der Poel, le Néerlandais. Après avoir terminé trois fois à la deuxième place en autant d’étapes, Wout van Aert sera attendu au tournant à Calais et cela pourrait bien être son premier succès. « C’était une bonne journée, avec moins de stress. J’ai eu l’opportunité de profiter de ce maillot et des applaudissements du public. Aujourd’hui, c’est ma troisième deuxième place en trois étapes. C’est une déception car je pense que je peux gagner en restant plus longtemps dans la roue de Christophe Laporte. Je suis déçu de cette place, mais c’est ma faute. J’aurais dû lui faire plus confiance », confiait le maillot jaune après la troisième étape dans des propos relayés par Ouest France. S’ils veulent triompher à Calais, les Français sont prévenus…

Une étape pour les puncheurs, vraiment ?